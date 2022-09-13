Серпневі поставки свинини скоротилися після здорожчання іноземної валюти на чверть у кінці липня.

Україна в серпні скоротила імпорт свинини втричі порівняно з липнем цього року та серпнем минулого.

Про це повідомила Асоціація "Свинарі України" (АСУ).

Зазначається, що серпневі поставки свіжої, охолодженої та мороженої свинини істотно скоротилися після здорожчання іноземної валюти на чверть у кінці липня.

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"За попередніми оцінками, протягом минулого місяця до України завезли 1,5 тис. т свинини. Це більш ніж втричі поступається обсягам імпорту попереднього місяця та показникам серпня 2021 року" - повідомили в АСУ.

В асоціації також зазначають, що окрім обсягів імпорту другий місяць поспіль "просідає" і середня ціна кілограма імпортованої свинини. Зокрема, у серпні середня митна вартість свинини складала 1,91 дол. США/кг проти 2,03 дол. США/кг у липні та 2,21 дол. США/кг у червні. При цьому, лише третина імпортованого у серпні надійшло в межах додаткової квоти, тож завезення решти обкладалося додатковим 10-12% митом.

Як констатують аналітики АСУ, у вересні темпи імпорту не пожвавилися.

"Станом на 11 вересня до України надійшло 550 т свинини з країн ЄС, що загалом відповідає серпневій імпортній динаміці. Наразі вітчизняні імпортери можуть завезти ще 1,2 тис. т свинини без сплати мита (за даними на 13 вересня), проте така можливість поширюється лише на окремі свинячі відруби на кістці та півтуші", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня роздрібна ціна кілограма свинини в Україні у серпні зросла на 6% проти липневої позначки.

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