Оптові ціни на яблука в другій половині лютого перевищували 20 грн/кг.

В Україні за рік ціни на яблука зросли майже на чверть. У другій половині лютого ціни на яблука в залежності від сорту досягали 21 грн/кг за оптовими цінами.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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"На даний момент ціни на яблука в Україні вже перевищили рівень минулого року в середньому на 23%. За словами садівників, запаси яблук у сховищах досить швидко закінчуються завдяки стабільному попиту, що лише провокує подальше зростання цін. При цьому більшість українських садівників вже встигли реалізувати практично весь урожай яблук ще в січні", - сказано в повідомленні.

Експерти підкреслюють, що в першу чергу дорожчають фрукти експортної якості.

"Саме на цей час підвищення цін на яблука експортної якості в Україні, на тлі поступового скорочення запасів, може пройти максимально безболісно для місцевих садівників", - наводяться в повідомленні слова аналітика Олександра Хорева.

За його словами, зовнішні покупці, особливо в країнах Близького Сходу, ще деякий час будуть зацікавлені саме в поставках яблук з боку європейських країн. Але триватиме це недовго, і в сезон почнуть входити виробники з південної півкулі, зокрема ПАР, і рейтинг міжнародних постачальників яблук до початку березня 2021 року кардинально зміниться.

Що цьому передувало

За перше півріччя 2020 року Україна збільшила імпорт свіжих ягід і фруктів.

Станом на 29 Вересня 2020 року ціни на яблука в Україні були найвищими за останні три роки.

У січні 2021 року експерти прогнозували зростання цін на яблука.

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Автор: Ганна Нагорна