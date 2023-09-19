Зустріч відбулась в Нью-Йорку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Нью-Йорку обговорили можливість відновлення Чорноморської зернової угоди.

Про це написав Столтенберг на платформі Х (раніше – Twitter).

"Радий зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Нью-Йорку. Ми обговорювали посилення нашої боротьби з тероризмом, і я подякував йому за роботу Туреччини щодо відновлення Чорноморської зернової угоди", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також він додав, що згідно з домовленістю у Вільнюсі, турецький парламент якомога швидше розгляне питання членства Швеції в НАТО.

Чорноморська зернова ініціатива

17 липня Росія вийшла із зернової угоди, проте вони саботували її нормальну роботу протягом всього терміну дії цього договору.

З того часу світові лідери шукають способи відновлення зернового коридору. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган літав на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі, щоб обговорити питання зернової угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: