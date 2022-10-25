Потрібно спільними зусиллями не дозволити РФ будь-яким чином зірвати експорт зерна, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський вважає ганебними дії Росії у спробі загальмувати експорт українського зерна в країни Азії і Африки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.

"Погодились з паном президентом у тому, що роль України в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки має тільки посилюватись, і для цього треба зберегти та розширити експортну зернову ініціативу, яка забезпечує постачання продовольства з наших портів", - заявив Зеленський.

Відео дня

"Вже близько 9 млн тонн експортовано, і це означає, що десятки мільйонів людей по всьому світу в різних країнах врятовані від загрози голоду, який провокується Російською Федерацією. Вважаю абсолютно ганебними російські спроби загальмувати таке постачання продовольства країнам Африки і країнам Азії через створення штучної черги із суден, які змушені очікувати щоденно, протягом тижня і більше, виконання контрактних зобов'язань", - заявив Зеленський.

Він сказав, що у такій черзі зафіксовано понад 170 суден.

Зеленський подякував Німеччині і усім партнерам України, які підтримують збереження і розширення експортної зернової ініціативи.

"Маємо спільно не дозволити Росії будь-яким чином зірвати цей експорт", - наголосив Зеленський.

Що таке зерновий коридор - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Угодою передбачено 120 днів для вивозу українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше від початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

16 жовтня у Стамбулі українська та турецька сторони обговорили реалізацію "зернової ініціативи" та продовження її дії після 22 листопада 2022 року.

24 жовтня Міністерство закордонних справ України повідомило, що у Стамбулі російські інспектори Спільного координаційного центру серйозно гальмують роботу чорноморського зернового коридору, і у черзі біля протоки Босфор застрягли понад 160 суден.

Вас також можуть зацікавити новини: