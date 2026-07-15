Ці бензинові автомобілі розбирають як гарячі пиріжки: ТОП-5 вживаних і нових моделей

Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найпопулярнішим виявився Hyundai Tucson.

За підсумками першого півріччя автопарк України збільшився на 77,2 тисячі легкових авто із бензиновими двигунами. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 18%, пише портал "УкрАвтопром".

Із загальної кількості авто 12,9 тисячі становили нові легковики (на 6% більше, ніж торік), а 64,3 тис. – вживані (їхня кількість збільшилася на 21%).

Як серед нових, так і серед вживаних бензинових моделей домінують кросовери. Популярність цих автомобілів пояснюється їхньою універсальністю, зокрема високим кліренсом, який дає змогу легше долати вибоїни на дорогах.

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ТОП-5 нових авто з бензиновими двигунами:

Hyundai Tucson – 1141 од.; Mazda CX-5 – 910 од.; Škoda Karoq – 583 од.; Renault Duster – 570 од.; Suzuki SX4 – 538 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Tiguan – 4053 од.; Volkswagen Golf – 3866 од.; Nissan Rogue – 3625 од.; Audi Q5 – 3479 од.; Škoda Octavia – 1968 од.

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За підсумками першого півріччя автопарк України поповнився 19,1 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У сегменті нових машин лідером ринку гібридних авто залишається Toyota RAV4, тоді як серед імпортованих гібридів з пробігом найпопулярнішим виявився Ford Escape.

Повідомлялося також, що за підсумками першого півріччя автопарк України поповнився більше ніж на 111 тисяч автомобілів, ввезених з-за кордону. Лідером у цьому сегменті став Volkswagen Golf.

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