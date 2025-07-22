Китайські конкуренти захоплюють російський ринок.

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" у вівторок, 22 липня, заявив, що може скоротити робочий тиждень до чотирьох з п'яти днів. Це крайнє рішення, оскільки високі відсоткові ставки і конкуренція з боку Китаю скорочують його продажі.

Видання Reuters пише, що минулого місяця "АвтоВАЗ", який намагається знайти достатню кількість покупців авто, заявив, що очікує скорочення продажів на російському авторинку на 25% цього року, і основною проблемою назвав високі відсоткові ставки центрального банку, що знижують апетит до автокредитів та підвищують виробничі витрати.

"Ми говоримо про високу ключову ставку і більш жорсткі вимоги регулятора до позичальників за автокредитами. Крім того, в Росію було ввезено значну кількість автомобілів, причому імпортні бренди проводять політику цінового демпінгу", - йдеться в заяві компанії.

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На "АвтоВАЗі" працює понад 30 000 осіб, в основному в Тольятті. У першій половині цього року продажі компанії впали на 25% до 155 481 одиниці, за даними Автостату.

Компанія перейшла на чотириденний робочий тиждень на три місяці у 2022 році, після того як західні санкції призвели до виходу з ринку іноземних автовиробників. Того року продажі флагманського автомобіля Lada впали на 48,2% до 174 688 одиниць.

Російське внутрішнє виробництво значною мірою залежало від іноземних виробників, і ринок впав у 2022 році, перш ніж стрімкий прихід китайських автовиробників його оживив. Зараз на частку китайських конкурентів припадає понад 50% продажів у Росії, тоді як до повномасштабного вторгнення в Україну їхня частка становила менше ніж 10%.

Варто зазначити, що, якщо рішення буде ухвалено, то скорочений робочий тиждень почне діяти наприкінці вересня.

Російський автопром - що відомо

Минулого року росіяни презентували нову модель компанії АвтоВАЗ, що отримала назву Lada Iskra. Її позиціонують як "щось середнє між Granta і Vesta". Відомо, що Lada Iskra побудували на платформі CMF-B-LS від Renault-Nissan, на якій створили деякі інші автомобілі.

Також минулого року росіяни показали нові "Волги", однак автомобілі фактично виявилися китайськими розробками. Від оригінальних моделей Китаю їх відрізняє хіба що хромована решітка радіатора.

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