Автомобілі випустять у трьох класах: седан класу D, кросовер класу С та кросовер класу D.

На виставці "Цифрова індустрія промислової Росії" вперше представили нову лінійку автомобілів "Волга", втім всі авто виявились фактично китайськими розробками. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"У вас де зроблено кермо, китайське? Хочеться, щоб кермо було російське. Це ж не так складно, як локалізувати коробку і всі інші елементи", – заявив російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, який відвідав виставку.

Повідомляється, що седан Volga C40 виявився де-факто китайським Changan Raeton Plus. Кросовер Volga K30 є клоном Changan Oshan X5 Plus, а інший кросовер – Volga K40 - російська копія Changan Uni-Z.

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Від оригінальних китайських моделей нові авто відрізняє хромована решітка радіатора, яку називають відсилкою до радянської моделі ГАЗ-24. На всіх трьох нових авто використали бензиновий двигун потужністю 188 кінських сил і семиступінчасту автоматичну коробку передач.

Автомобілі отримали системи допомоги водію, а до мультимедійної системи інтегрували сервіси, які популярні у російських автовласників. Випуск нових "Волг" планують розпочати у 2024 році, з 2025-го - у режимі повного циклу.

Російський автопром: що цікавого

Раніше повідомлялось, що через повномасштабне російське вторгнення в Україну і введених проти РФ санкцій, виробництво легкових авто в Росії в 2022-му обвалилося до історичного мінімуму.

Після того, як країну покинули іноземні автомобільні концерни, виробництво легковиків знизилось на 67%, до 450 тис одиниць.

Втім, російська влада намагається популяризувати "вітчизняний" автопором, який тепер фактично є китайським. Як раніше повідомлялось, Путін наказав своїм чиновникам їздити на "Ладах" і "Москвичах".

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