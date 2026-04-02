Прекрасний вибір за свої гроші: названо найкращі вживані автомобілі у світі

У сегменті автомобілів ціною до 15 тисяч євро першість здобув компактний кросовер Toyota Aygo X.

Загальнонімецький автомобільний клуб (ADAC) проаналізував відгуки автомобілістів щодо надійності трирічних моделей з пробігом понад 30 тисяч кілометрів та назвав авто, які мають найкраще співвідношення ціни та якості, пише сайт ADAC.

Були проаналізовані моделі з кількох цінових категорій – від 15 до 30 тисяч євро. Окрім цін та відгуків власників були розглянуті такі показники, як надійність, безпека та вартість обслуговування.

Найкращими вживаними моделями виявилися:

серед авто вартістю до 15 тисяч євро – Toyota Aygo X;

серед авто вартістю до 20 тисяч євро – Opel Corsa-e Elegance;

серед авто вартістю до 25 тисяч євро – Volkswagen Golf 2.0 TDI;

серед авто вартістю до 30 тисяч євро – Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI DSG.

ADAC – одна з найбільших організацій автомобілістів у Європі. Вона займається технічною допомогою на дорогах, захистом інтересів автомобілістів, незалежними дослідженнями та тестами, а також збиранням статистики і аналітикою.

Вживані автомобілі – поради фахівців

Не так давно спеціалісти склали список найкращих вживаних автомобілів минулого року та обрали переможця. Найкращим уживаним автомобілем року експерти назвали BMW 3 Series. Автоексперт Алекс Інгрем зазначив, що таке рішення пов’язане не лише з технічними характеристиками моделі, а й із широким вибором кузовів і комплектацій, представлених на ринку.

Нагадаємо також, що раніше механік Скотті Кілмер визначив одну з найкращих моделей серед уживаних автомобілів на сучасному ринку. Тим, хто шукає надійне та практичне авто, він рекомендує звернути увагу на Toyota Corolla.

