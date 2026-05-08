Lexus представила 6-місний електрокросовер зі 'звуком' суперкара (фото)

Початок продажів електрокросовера в Європі заплановано на початок 2027 року.

Компанія Lexus представила новий електричний кросовер TZ, який частково натхненний дизайном моделі GX. Новинка базується на модульній платформі Toyota Group, яка застосовується в декількох електричних моделях останніх років, пише PiataAuto.

Зазначається, що довжина нового Lexus TZ становить 5,1 метра, що ставить його в один ряд з моделлю LX. Колісна база кросовера становить 3050 мм, а його вага - 2 630 кг.

Lexus TZ отримав 6 посадкових місць і просторий інтер'єр. Цього вдалося досягти завдяки продуманій компоновці та розміщенню акумуляторної батареї в підлозі.

Відео дня

Другий ряд сидінь являє собою два окремі крісла з розширеними функціями комфорту, такими як вентиляція або підігрів. Тільки сидіння третього ряду об'єднані в загальну лаву, яку можна скласти.

Новинка отримала просунуту шумоізоляцію та аудіосистему Mark Levinson з 21 динаміком. У Lexus заявляють, що дизайн приладової панелі був розроблений з урахуванням простоти та затишної атмосфери. Практично всі елементи керування представлені виключно в цифровому форматі на мультимедійному дисплеї. Також кросовер отримав функцію Active Sound Control, яка імітує звук бензинового двигуна V10 від суперкара LFA.

У виданні зазначили, що Lexus TZ отримав далеко не рекордний запас ходу за мірками 2026 року – всього 530 км. Запас ходу забезпечується великою батареєю ємністю 95,8 кВт·год.

Щоб вирішити проблему з обмеженим запасом ходу, в Lexus TZ додали інфрачервоний обігрів ніг передніх пасажирів на додаток до звичайної системи клімат-контролю. Це дозволяє не витрачати енергію на нагрівання повітря в салоні за допомогою звичайної системи клімат-контролю, а зігрівати ноги передніх пасажирів, щоб створити у них відчуття тепла.

Новий Lexus TZ отримав два електромотори сумарною потужністю 407,8 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,4 секунди, а максимальна швидкість не оголошена.

Старт продажів електрокросовера в Європі заплановано на початок 2027 року. Ціни на модель будуть оголошені пізніше.

Новий Volkswagen ID. Polo

Нагадаємо, що раніше компанія Volkswagen представила новий компактний електромобіль ID. Polo. Новинка поєднує в собі лаконічний дизайн, просторий інтер'єр і низьку ціну.

Volkswagen ID. Polo є другим із чотирьох електромобілів Volkswagen AG початкового рівня, які використовуватимуть нову платформу MEB+. Як і Cupra Raval, новинка вироблятиметься в Іспанії.

У Німеччині попередні продажі нового Volkswagen ID. Polo розпочинаються вже з 29 квітня. Базова версія моделі коштуватиме 24 995 євро (близько 1 289 990 грн).

Вас також можуть зацікавити новини: