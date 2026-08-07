Бюджетний вибір: названо головний автомобільний бестселер у Європі

Головні переваги Renault Clio полягають зокрема у високій паливній економічності та доступному обслуговуванні.

За підсумками першого півріччя міський автомобіль Renault Clio посів перше місце на європейському ринку нових машин. Це сталося незважаючи на річне падіння продажів у 5,3%. Частка моделі на ринку становила 1,8%, повідомляє Focus2Move.

Renault Clio традиційно користується величезним попитом серед європейських покупців. Головні переваги Renault Clio полягають у привабливій ціні, високій паливній економічності та доступному обслуговуванні.

Водночас до трійки лідерів потрапив і набагато дорожчий Volkswagen T-Roc, який піднявся на одну позицію й став другим із часткою 1,5%. Третє місце посіла Dacia Sandero, яка опустилася на одну сходинку в рейтингу.

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Майже всі лідери зафіксували падіння продажів. Із десяти найпопулярніших моделей лише Tesla Model Y показала суттєве зростання (+46,8%), тоді як решта втратили обсяги реалізації.

ТОП-10 моделей європейського ринку:

Renault Clio (-5,3%) Volkswagen T-Roc (-2,2%) Dacia Sandero (-15%) Tesla Model Y (+46,8%) Volkswagen Golf (-5,3%) Volkswagen Tiguan (-3,8%) Opel Corsa (-3,2%) Citroën C3 (-4,9%) Peugeot 2008 (-6,4%) Škoda Octavia (-2,6%)

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Раніше УНІАН писав, що за підсумками першого півріччя найпопулярнішим новим автомобілем у світі став кросовер Tesla Model Y. Електромобіль піднявся одразу на три сходинки рейтингу, а його частка світового ринку сягнула 1,2%.

Другу сходинку світового рейтингу посіла Toyota Corolla, а замикає трійку лідерів Ford F-Series.

Повідомлялося також, що саме цей пікап за підсумками першого півріччя став найпопулярнішим автомобілем у США. Tesla Model Y в рейтингу американського ринку опинився лише на сьомій сходинці, а найбільше падіння продажів серед моделей першої десятки зафіксували у Toyota RAV4.

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