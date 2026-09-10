Один бренд майже захопив український ринок нових гібридів: названо моделі-лідери

Автомобілі Toyota посіли усі перші позиції на українському ринку нових гібридних авто.

У серпні український автопарк поповнили майже 3,9 тисячі гібридних легковиків – автомобілів із системами HEV та PHEV. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".

Частка нових авто у загальній кількості становила 42%, тоді як у серпні 2025 року вона знаходилася на рівні 56%. Всі перші місця на українському ринку нових гібридів посіли автомобілі Toyota, що говорить про довіру українців до гібридних технологій бренду.

ТОП-3 нових гібридів місяця:

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Toyota RAV4 – 430 авто. Toyota Yaris Cross – 153 авто. Toyota Camry – 133 авто.

Водночас на ринку імпортованих гібридів з пробігом ситуація не настільки одностайна – там розгорнулася конкуренція між корейськими та американськими авто. Серед уживаних гібридів, ввезених з-за кордону, перше місце посів Ford Fusion US (138 одиниць). Також до трійки лідерів увійшли Ford Escape із показником у 129 автомобілів та Kia Niro (121 авто).

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У серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У рейтингу нових бензинових машин впевнено лідирує Škoda: одразу три моделі бренду – Octavia, Kodiaq та Karoq – увійшли до ТОП-5.

Крім того, у серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тисячі електромобілів (BEV). Порівняно із серпнем 2025 року попит на електрокари скоротився більш ніж на 45%. На ринку нових електромобілів продовжують домінувати китайські бренди, однією з найпопулярніших моделей став кросовер BYD Sea Lion 06.

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