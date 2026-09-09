Бензинові автомобілі, які розмітають умить: названо головні бестселери місяця

У рейтингу імпортованих бензинових машин з пробігом переважають німецькі бренди.

У серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".

Із загальної кількості 1,9 тис. припало на нові авто (-14%), а 10,9 тис. – на вживані (без змін).

Škoda впевнено домінує в рейтингу популярних моделей нових бензинових автомобілів – одразу три моделі бренду (Octavia, Kodiaq та Karoq) увійшли до п’ятірки лідерів. Величезним попитом на українському ринку традиційно користуються кросовери, які посіли майже всі лідерські місця.

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ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

Škoda Octavia – 221 од. Hyundai Tucson – 173 од. Mazda CX-5 – 120 од. Škoda Kodiaq – 109 од. Škoda Karoq – 93 од.

У рейтингу імпортованих бензинових машин з пробігом переважають німецькі бренди – чотири з п’яти перших позицій посіли моделі Volkswagen та Audi. Найпопулярнішим став кросовер Volkswagen Tiguan, а "народний" Golf опинився на третьому місці.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Tiguan – 682 од. Nissan Rogue – 656 од. Volkswagen Golf – 645 од. Audi Q5 – 583 од. Audi A4 – 342 од.

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У серпні вітчизняний автопарк поповнили понад 4,2 тисячі електромобілів (BEV). Порівняно з аналогічним місяцем 2025 року попит на електрокари знизився на понад 45%. На ринку нових електромобілів в Україні домінують китайські бренди, особливою популярністю користується кросовер BYD Sea Lion 06.

Крім того, у серпні український автопарк поповнили 20,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найпопулярнішою моделлю серед них став Volkswagen Golf.

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