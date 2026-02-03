Tesla представила нову версію надпопулярного в Україні електрокросовера

Tesla Model Y має величезний попит як в Україні, так і за її межами.

Компанія Tesla презентувала у США нову повнопривідну версію електрокросовера Model Y. Про це повідомляє Reuters.

Початкова ціна повнопривідного варіанта найпопулярнішого кросовера Tesla становить 41 990 доларів. Таким чином, вона перевищує вартість дешевшої ‎стандартної версії із заднім приводом, яка коштує близько 40 000 доларів.

Зовні нова модель майже не відрізняється від попередника. Це свідчить про формування певного фірмового стилю Tesla в дизайні авто.

Запуск оновленого варіанту відбувся невдовзі після того, як Tesla представила спрощені версії Model Y та седана Model 3 у комплектації Standard, ціна яких виявилася нижчою за вартість попередніх базових версій.

Ці автомобілі стали ключовим елементом стратегії компанії на 2026 рік, спрямованої на розширення аудиторії покупців без очікування запуску нового масового електромобіля.

Автомобілі Tesla – інші новини

Нещодавно стало відомо, що Tesla припинить випуск Model S і X у наступному кварталі. Ці автомобілі багато років були візитівкою компанії. Вони мають мільйони прихильників по всьому світу.

Tesla планує замінити виробничі лінії цих моделей на фабриці у місті Фремонт у Каліфорнії на цехи з виробництва людиноподібних роботів Optimus.

За словами Ілона Маска, рішення щодо припинення виробництва є "сумним", але це частина переходу компанії до "автономного майбутнього".

Зазначимо, що автомобілі Tesla традиційно користуються величезною популярністю на українському ринку. Раніше стало відомо, що Tesla Model Y та Tesla Model 3 стали найпопулярнішими в Україні вживаними легковиками віком до п’яти років.

