Ці моделі поза конкуренцією: оприлюднено ТОП найпопулярніших нових авто в Україні

Найбільшим попитом серед нових машин користується кросовер Toyota RAV4.

У серпні українці придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

У ТОП-10 беззаперечно домінують кросовери, що вчергове підтверджує стійкий тренд на автомобілі цього типу. Українці масово обирають їх через високий кліренс (дорожній просвіт), універсальність та практичність.

Найбільшим попитом серед нових машин користується кросовер Toyota RAV4. Їх було продано в 1,5 раза більше, ніж Renault Duster, який посів другу позицію. На третьому місці опинилася Škoda Octavia, яку традиційно розглядають як доступний "народний" автомобіль. До п’ятірки лідерів потрапив іще один представник чеського виробника – кросовер Škoda Kodiaq.

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Серед китайських моделей найбільшим попитом користувався кросовер BYD Sea Lion 06, але він посів лише дев’яту позицію.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

Toyota RAV4 – 445 од. Renault Duster – 298 од. Skoda Octavia – 227 од. Hyundai Tucson – 204 од. Skoda Kodiaq – 180 од. Toyota Camry – 180 од. Toyota Land Cruiser Prado – 154 од. Toyota Yaris Cross – 154 од. BYD Sea Lion 06 – 132 од. Mazda CX-5 – 120 од.

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Найпопулярнішою маркою в серпні стала японська Toyota. Її продажі зросли на 9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Друге місце посіла Škoda, а третю сходинку зайняла Renault. Китайський BYD, який ще нещодавно очолював український авторинок, цього разу опинився лише на четвертому місці.

Крім того, за перші сім місяців року український автопарк поповнили майже 3,2 тисячі вживаних преміальних кросоверів, імпортованих з-за кордону. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшим попитом серед таких авто користувався Audi Q7, який випередив конкурентів із суттєвим відривом.

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