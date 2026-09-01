Названо найпопулярніші нові авто в Україні: яка марка лідирує

Найпопулярнішим автомобілем місяця став кросовер Toyota RAV4.

Упродовж серпня українці придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".

Порівняно з липнем 2026 року ринок нових автомобілів скоротився на 14%. Лідером за популярністю в серпні стала японська Toyota, яка покращила свій результат за аналогічний місяць минулого року на 9%.

На другій позиції розташувалася Škoda, тоді як третю позицію посів бренд Renault. Китайський BYD, який нещодавно був лідером українського авторинку, опинився лише на четвертій позиції.

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ТОП-10 брендів місяця:

Toyota – 1092 од. (+9%). Škoda – 600 од. (+47%). Renault – 361 од. (-32%). BYD – 268 од. (-69%). Hyundai – 261 од. (-34%). Volkswagen – 260 од. (-51%). Mazda – 187 од. (+7%). BMW – 186 од. (-45%). Suzuki – 156 од. (-32%). Mitsubishi – 122 од. (-2%).

Серед окремих моделей найпопулярнішим автомобілем місяця став кросовер Toyota RAV4.

Загалом від початку року в Україні реалізували понад 43,7 тис. нових легкових авто, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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За перші сім місяців року український автопарк поповнили майже 3,2 тис. вживаних преміальних кросоверів, ввезених з-за кордону. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішим у цьому сегменті став Audi Q7, який із суттєвим відривом випередив своїх конкурентів.

Крім того, від початку року в Україні реалізували понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Найбільший попит мали моделі з традиційними ДВЗ – на них припало 58% продажів у цьому сегменті.

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