Названо найпопулярніші автомобілі в Євросоюзі

Лідером за темпами зростання став сегмент електромобілів.

За підсумками травня продажі нових легкових автомобілів у Європейському Союзі збільшилися на 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року − до 955 тисяч одиниць. Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників (АСЕА).

Найпопулярнішими виявилися гібриди, а найвищі темпи зростання продемонстрував сегмент електричних авто (+42,9%).

Європейці обирають гібридні авто через відсутність залежності від розетки, високу паливну економічність та універсальність. Це умовний компроміс, який дозволяє їздити без суттєвих обмежень, економити та обходити екологічні обмеження у великих містах.

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Що стосується стрибка продажів електромобілів, то його пов’язують з кількома чинниками, зокрема, високими цінами на пальне через війну на Близькому Сході. Проблеми на АЗС змушують споживачів дедалі частіше відмовлятися від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Водночас класичні бензинові та дизельні авто все ще користуються популярністю у Євросоюзі. Зазвичай їх обирають через практичність та доступність.

Реєстрація нових автомобілів у ЄС за типом силової установки:

Гібридні автомобілі (HEV) – 345 427 реєстрацій (+9,7%). Бензинові автомобілі – 210 383 од. (-20,1%). Електромобілі (BEV) – 203 417 од. (+42,9%). Плагін-гібриди (PHEV) – 98 553 од. (+12,2%). Дизельні автомобілі – 69 482 од. (-19%). Інші типи авто – 27 751 од. (-12%).

Загалом від початку 2026 року обсяг реєстрацій нових легкових автомобілів у ЄС перевищив 4,7 млн одиниць, що на 4% вище за показник минулого року.

Найпопулярніші автомобілі в Європі – останні новини

За підсумками першого кварталу 2026 року найпопулярнішим новим автомобілем на європейському ринку став Renault Clio. Модель стабільно утримує високий попит завдяки сучасному дизайну, економічному споживанню пального та широкому набору технологічних рішень. Окрім цього, Renault Clio часто входить до переліку автомобілів із високими показниками безпеки.

Повідомлялося також, що за підсумками періоду з початку року до березня лідером продажів серед нових автомобілів у Німеччині залишався Volkswagen Golf.

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