Дизельні автомобілі, які в Україні нарозхват: ТОП-5 вживаних і нових моделей

Серед нових дизельних легковиків на першому місці опинився Renault Duster.

За підсумками першого півріччя 2026-го (з січня по червень) український автопарк поповнився 30 тисячами автомобілів із дизельними двигунами. Порівняно з першим півріччям 2025-го кількість таких авто скоротилася на 5%, повідомяліє "УкрАвтопром".

З загальної кількості 7,4 тисячі становили нові автомобілі (на 17% більше, ніж торік), а 22,6 тис. – вживані, ввезені з-за кордону (їх кількість скоротилася на 10%).

На ринку нових дизельних машин українці віддають перевагу насамперед кросоверам та позашляховикам. Усі п'ять найпопулярніших моделей належать саме до цих сегментів, що відображає стабільний попит на практичні автомобілі з високим кліренсом та повним приводом (принаймні, у багатьох комплектаціях).

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ТОП-5 нових дизельних автомобілів:

Renault Duster – 1828 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 885 од.; Volkswagen Touareg – 756 од.; Škoda Kodiaq – 454 од.; Volkswagen Tiguan – 398 од.

Серед вживаних дизельних машин, ввезених з-за кордону, українці обирають насамперед практичні та економічні моделі. До першої п'ятірки увійшли як "класичні" сімейні легковики (такі як Volkswagen Passat), так і кросовери, що свідчить про збалансований попит у цьому сегменті.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane – 1712 од.; Nissan Qashqai – 1566 од.; Škoda Octavia – 1448 од.; Volkswagen Passat – 1105 од.; Hyundai Santa Fe – 1041 од.

Автомобільний ринок України – останні новини

За перше півріччя автопарк України поповнився на понад 77 тисяч легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як серед нових, так і серед вживаних бензинових моделей домінують кросовери. Найбільший попит серед нових авто із бензиновими ДВЗ мав Hyundai Tucson. Якщо казати про імпортовані вживані автомобілі, то лідером виявився Volkswagen Tiguan.

Крім того, за перші шість місяців року український автопарк поповнили понад 19 тисяч легкових автомобілів із гібридними силовими установками (HEV та PHEV). Особливою популярністю серед нових машин користувався кросовер Toyota RAV4.

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