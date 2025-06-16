Нові та вживані електромобілі: названо найпопулярніші моделі в різних регіонах України

Серед ввезених з-за кордону вживаних машин найпопулярнішим електромобілем столиці стала Tesla Model Y.

Минулого місяця автопарк нашої країни поповнили 6168 автомобілів на електротязі (BEV). Про це повідомляє аналітичний портал УкрАвтопром.

Найбільше електромобілів зареєстрували в:

Львівській області - 799 авто (91% вживані). Києві - 779 авто (59% вживані). Київській області - 556 авто (67% вживані). Дніпропетровській області - 518 авто (76% вживані). Одеській області - 345 авто (77% вживані).

Якщо казати про нові автомобілі, то найбільш популярною електричною моделлю в Києві, а також Київській та Дніпропетровській областях став Volkswagen ID. UNYX. Якщо казати про Львівську та Одеську області, то тут найчастіше обирали Honda eNS1.

Відео дня

Серед ввезених з-за кордону вживаних машин найпопулярнішою моделлю в Києві, а також Київській, Дніпропетровській та Львівській областях стала Tesla Model Y. В Одеській області найбільший попит мав Nissan Leaf.

Електричні автомобілі - поради фахівців

Нещодавно експерти назвали десять чудових вживаних електричних авто, які можуть похвалитися бюджетними цінниками.

До списку потрапили японські, корейські, американські та європейські авто. Зокрема, Ford Focus Electric, Nissan Leaf S, Kia Soul EV та Hyundai Ioniq Electric Base.

Також раніше було названо десятку дуже надійних електричних авто з пробігом.

Спеціалісти радять звернути особливу увагу на модель Hyundai Kona Electric, адже вона має не тільки гарну надійність, але й прекрасні технічні характеристики.

Вас також можуть зацікавити новини: