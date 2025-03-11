Середній вік американських авто з пробігом, які поповнили у лютому український автопарк складав шість років.

У лютому свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли майже 3,3 тисячі вживаних легкових авто зі США. Такі дані наводять спеціалісти профільного порталу УкрАвтопром.

Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – на них прийшлося 42% від загальної кількості. Одразу за ними йдуть бензинові авто (41%). На гібриди прийшлося 7%, а на дизельні машини та автомобілі з ГБО – по 5%.

Якщо казати про моделі, то найбільш популярними виявились компактний електричний кросовер Tesla Model Y та середньорозмірний електромобіль Tesla Model 3. На третьому місці розташувався Ford Escape.

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ТОП-5 вживаних автомобілів, виготовлених в США:

Tesla Model Y – 419 одиниць;

Tesla Model 3 – 416;

Ford Escape – 234;

Jeep Cherokee – 187;

Nissan Rogue – 160.

Який автомобіль обрати – поради фахівців

Нещодавно спеціалісти назвали виробників найнадійніших машин. На першому місці доволі несподівано опинилась Subaru (довгі роки виробниками найнадійніших авто вважали Toyota і Lexus). Окрім вищезгаданих брендів до п'ятірки потрапили Honda і Acura. BMW опинилась на восьмій позиції, тоді як Volkswagen посів лише 18-ту.

Також нагадаємо, що раніше спеціалісти назвали 16 найкращих повнопривідних автомобілів з пробігом. Серед них опинились Jeep Cherokee XJ, Toyota Land Cruiser Amazon, Fiat Panda 4x4, Toyota FJ Cruiser та Hummer H3.

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