У 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти і нафтопродуктів на місяць.

80% опитаних американців підтримують санкції на імпорт російського палива, попри подорожчання у зв’язку з цим газу й нафти.

Про це йдеться в опитуванні Reuters.

Більшість опитаних (як республіканців, так і демократів) переконані, що купувати у країни-агресорки енергоносії під час введення нею війни не можна, навіть якщо це суттєво вплине на ціни.

Опитування провели 7 та 8 березня. Зазначається, що результати у порівнянні з опитуванням минулого тижня майже не змінилися, хоча ціни на бензин у США і зросли до рекордних $4,17 за галон.

Напередодні американський президент Джо Байден заявив про введення повної заборони на весь імпорт російських нафти і газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

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