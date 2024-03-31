Людей просять економити електроенергію, щоб уникнути аварійних відключень.

В Одесі трамваї та тролейбуси зійшли з маршрутів через проблеми з електропостачанням, які сталися внаслідок ударів армії РФ по енергетичних об’єктах.

"У звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", - повідомили у мерії міста.

У ДТЕК "Одеські електромережі" розповіли, що вночі ворог атакував інфраструктуру Одещини. Внаслідок пошкодження енергетичного об'єкта НЕК Укренерго було знеструмлено 170 тисяч клієнтів.

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"Енергетики оперативно працювали всю ніч, щоб перезаживити лінії та подати напругу в домівки людей. Наразі 170 тисяч мешканців Одещини зі світлом. Ремонтні роботи тривають. Ситуація в енергетиці залишається складною. Уникнути масових відключень допомагає зелена генерація - сонце та вітер, а також зупинка на сьогодні міського електротранспорту", - йдеться у повідомленні.

Людей просять споживати електроенергію розумно - не користуватися енергоємними приладами одночасно, а краще використовувати їх по черзі, за змоги перенести використання енергоємних приладів на нічний час, вимикати з розетки прилади, якими в цей час не користуються. Ці заходи допоможуть уникнути аварійних відключень.

Водночас у компанії повідомили, об 11:40 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів Одеси, а також частина Одеського району області. Зараз ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки.

Удари по Одеській області

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російська армія з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет завдала чергового удару по південних регіонах України. Під прицілом ворога була, зокрема, енергетична інфраструктура Одещини.

Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин. За даними Сил оборони, падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області регіону, відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Через закорочення без електропостачання залишилося до 170 тисяч абонентів.

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