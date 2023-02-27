Росія все ще хоче знищити енергосистему України ракетними атаками. Йдеться також про припинення постачання нафтопродуктів та електроенергії.
Як пише РБК-Україна, новими цілями можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.
"Їх основним завданням залишається знищення енергосистеми України. Йдеться не лише про об'єкти електрогенерації, а про паливно-енергетичний сектор в цілому - вони хочуть припинити постачання і нафтопродуктів, і електроенергії", - пояснив представник військової розвідки Міноборони Андрій Черняк.
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Росія може планувати нові удари.
"Схоже, що вони, можливо, зрозуміли: створити в Україні блекаут не вдасться, а зима вже закінчується, ракети у дефіциті, тому, ймовірно, вони плануватимуть удари по інших цілях", - припустив він.
Ситуація в українській енергосистемі
З 10 жовтня російська армія завдавала систематичних ударів по об'єктах української енергетики, прагнучи спричинити блекаут і спровокувати гуманітарну катастрофу в умовах зими.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що віялових відключень світла в Україні більше не буде за умови, що росіяни не пошкодять більше жодного об'єкта української енергетики.
За даними Укренерго, масових відключень світла не було вже понад два тижні.