Новими цілями можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

Росія все ще хоче знищити енергосистему України ракетними атаками. Йдеться також про припинення постачання нафтопродуктів та електроенергії.

Як пише РБК-Україна, новими цілями можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

"Їх основним завданням залишається знищення енергосистеми України. Йдеться не лише про об'єкти електрогенерації, а про паливно-енергетичний сектор в цілому - вони хочуть припинити постачання і нафтопродуктів, і електроенергії", - пояснив представник військової розвідки Міноборони Андрій Черняк.

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Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Росія може планувати нові удари.

"Схоже, що вони, можливо, зрозуміли: створити в Україні блекаут не вдасться, а зима вже закінчується, ракети у дефіциті, тому, ймовірно, вони плануватимуть удари по інших цілях", - припустив він.

Ситуація в українській енергосистемі

З 10 жовтня російська армія завдавала систематичних ударів по об'єктах української енергетики, прагнучи спричинити блекаут і спровокувати гуманітарну катастрофу в умовах зими.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що віялових відключень світла в Україні більше не буде за умови, що росіяни не пошкодять більше жодного об'єкта української енергетики.

За даними Укренерго, масових відключень світла не було вже понад два тижні.

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