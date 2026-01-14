У п'яти областях запроваджено аварійні відключення світла: де не діють графіки

Погодинні графіки подачі світла запроваджені по всій країні.

Стан енергосистеми України на ранок 14 січня залишається складним. Аварійні знеструмлення наразі застосовуються в п’яти областях – Київській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській – та в столиці, повідомляє "Укренерго".

Енергетики запровадили аварійні відключення через попередні масовані обстріли ворога, які завдали значних пошкоджень енергосистемі. Водночас через новий нічний удар російських окупантів по Україні знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Житомирщині, Харківщині та Донеччині.

Там, де безпекова ситуація це дозволяє, енергетики намагаються швидко проводити аварійно-відновлювальні роботи і заживлювати абонентів.

Окремо 12 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині повністю або частково залишилися без світла через складні погодні умови. Тут також тривають роботи з відновлення електропостачання.

В таких умовах заходи обмеження споживання діють сьогодні і для домогосподарств, і для промисловості в усіх регіонах України. Тож енергетики закликають до ощадливого енергоспоживання та до обмеження користування потужними електроприладами.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що істотного покращення ситуації зі світлом українцям не варто очікувати до кінця зими. Він зауважив, що з кожним новим ударом по енергосистемі її стан тільки погіршується,.

Через ворожі обстріли у низці торговельних мереж фіксують перебої в роботі або тимчасове закриття окремих супермаркетів. Водночас в уряді запевняють, що явище не має системного характеру.

