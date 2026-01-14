РФ у тріскучий мороз залишила десятки тисяч людей без шансів на світло: де зараз найгірше

У Міненерго досі не називають навіть орієнтовний строк повернення Києва до графіків відключень.

На Дніпропетровщині внаслідок чергових російських атак на енергетичні об’єкти десятки тисяч споживачів залишилися без світла, повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

"На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тисяч абонентів", - проінформував Некрасов, додавши, що відновлювальні роботи тривають.

Проте найскладніша ситуація зі світлом, за його словами, залишається у столиці та Київській області, де графіки погодинних відключень світла досі не діють. Некрасов не назвав навіть орієнтовний час повернення Києва та області до прогнозованих відключень.

Відео дня

"Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови", - зауважив виконувач обов’язків міністра.

Він додав, що аварійно-відновлювальні роботи тривають і на енергооб’єктах Одещини. Некарасов також проінформував, що через несприятливі погодні умови тимчасово знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

У Міненерго додали, що у більшості регіонів України 14 січня діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Промисловість має знизити споживання електроенергії до визначеного рівня, оскільки діють графіки обмеження потужності.

В.о. міністра енергетики закликав українців максимально зменшити навантаження на енергосистему та за можливості обмежити користування потужними електроприладами.

"Ощадливе споживання електроенергії допоможе скоротити тривалість вимушених знеструмлень", - підсумував Некрасов.

Атаки РФ на українську енергетику - останні новини

В ніч проти 13 січня Росія вчергове вгатила дронами та ракетами по енергетиці Києва та області. Через наслідки ворожої атаки у Києві та частині області запроваджено аварійні відключення, які досі не скасовані.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко констатував, що після чергової атаки ситуація зі світлом на Правобережжі Києва зрівнялася з Лівобережжям столиці.

Атака на столичну енергетику в ніч проти 13 січня стала другою за неповний тиждень. В результаті цілеспрямованого удару по столиці в ніч на 9 січня в Києві залишилися без теплопостачання 6 тисяч багатоповерхівок. Станом на вечір 12 січня їхнє число вдалося зменшити до 800. Без тепла більше трьох діб поспіль знаходилися мешканці в Печерському, Голосіївському та Соломʼянському районах.

Вас також можуть зацікавити новини: