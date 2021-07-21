За словами сенатора запуск газопроводу стане геополітичною перемогою президента Росії Володимира Путіна.

Домовленість між США і Німеччиною щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" стане катастрофою для США.

Про це йдеться в заяві сенатора-республіканця від штату Техас Теда Круза.

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За словами сенатора запуск газопроводу стане геополітичною перемогою президента Росії Володимира Путіна на покоління вперед і катастрофою для союзників США.

"Президент Байден кидає виклик законам США і повністю здався Путіну. Диктатори як і раніше будуть пожинати мільярди від подарунка Байдена, а Європа як і раніше буде піддаватися російському енергетичному шантажу", - заявив сенатор.

Обмеження роботи газопроводу

Раніше глава держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що позитивне для України рішення Європейського суду дозволить заборонити використання більш ніж на 50% газопроводів OPAL і EUGAL, які є наземними продовженнями газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" на території Німеччини.

Це, своєю чергою, може посилити позиції України у збереженні транзиту природного газу через українську газотранспортну систему.

15 Липня 2021 року в суперечці з "Газпромом" через "Північний потік" Європейський суд став на бік України.

Газопровід OPAL

Німецький газопровід OPAL, побудований у 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу "Північний потік-1", який постачає газ з Росії в країни ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 км, а потужність - 36,5 млрд кубометрів газу на рік.

Газопровід EUGAL

Газопровід EUGAL - це газопровід довжиною 480 км від Балтики до німецько-чеського кордону. Газопровід інтегрований в газотранспортну мережу Німеччини та дозволяє транспортувати газ як з "Північного потоку-1", так і з "Північного потоку-2".

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1". Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Олена Коваленко