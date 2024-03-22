Далі законопроект про підвищення акцизу на паливо має ще пройти голосування у Верховній Раді.

Сьогодні, 22 березня, Кабінет міністрів України на засіданні схвалив законопроект про підвищення акцизу на паливо. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо", - написав нардеп.

За його словами, цей документ ще має пройти голосування у Верховній Раді. Згідно з проектом закону, в цьому році акциз на бензин подорожчає на 29,1 євро, на дизельне паливо – на 38,1 євро а на скраплений газ – на 3,6 євро за 1 тис. літрів.

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Як повідомив УНІАН засновник транспортної групи компаній і мережі заправок "Прайм" Дмитро Леушкін, підвищення ціни на дизельне пальне відбудеться в межах двох гривень за літр. А ціна скрапленого газу приблизно в межах 20 копійок.

"Думаю, парламент підтримає рішення Кабміну тому, що в країні об'єктивно немає грошей. Треба їх десь брати. Говорили ж, що цього року буде багато рухів щодо підвищення оподаткування. До цього потрібно ставитися в тому ключі, що іншого варіанту немає. У країні жити стане набагато дорожче", - вважає експерт.

Ситуація з пальним в Україні

З 1 липня 2023 року в Україні було повернуто податок на додану вартість на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Крім того, тоді ж почали діяти довоєнні ставки акцизів.

Таким чином ставки акцизного збору на бензин було встановлено на рівні 213,5 євро за кожні 1000 літрів, на дизельне паливо – 139,5 євро за кожні 1000 літрів та на автогаз – 52 євро за кожні 1000 літрів.

Восени минулого року через блокаду польських перевізників на українсько-польському кордоні на українських АЗС почав спостерігатися дефіцит автогазу на АЗС й злет цін на цей вид пального.

У лютому директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначав, що в Україні може подорожчати окремий вид пального. За його словами, скраплений газ в Україні може зрости в ціні через потребу об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті.

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