Сьогодні, 22 березня, Кабінет міністрів України на засіданні схвалив законопроект про підвищення акцизу на паливо. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо", - написав нардеп.
За його словами, цей документ ще має пройти голосування у Верховній Раді. Згідно з проектом закону, в цьому році акциз на бензин подорожчає на 29,1 євро, на дизельне паливо – на 38,1 євро а на скраплений газ – на 3,6 євро за 1 тис. літрів.
Як повідомив УНІАН засновник транспортної групи компаній і мережі заправок "Прайм" Дмитро Леушкін, підвищення ціни на дизельне пальне відбудеться в межах двох гривень за літр. А ціна скрапленого газу приблизно в межах 20 копійок.
"Думаю, парламент підтримає рішення Кабміну тому, що в країні об'єктивно немає грошей. Треба їх десь брати. Говорили ж, що цього року буде багато рухів щодо підвищення оподаткування. До цього потрібно ставитися в тому ключі, що іншого варіанту немає. У країні жити стане набагато дорожче", - вважає експерт.
Ситуація з пальним в Україні
З 1 липня 2023 року в Україні було повернуто податок на додану вартість на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Крім того, тоді ж почали діяти довоєнні ставки акцизів.
Таким чином ставки акцизного збору на бензин було встановлено на рівні 213,5 євро за кожні 1000 літрів, на дизельне паливо – 139,5 євро за кожні 1000 літрів та на автогаз – 52 євро за кожні 1000 літрів.
Восени минулого року через блокаду польських перевізників на українсько-польському кордоні на українських АЗС почав спостерігатися дефіцит автогазу на АЗС й злет цін на цей вид пального.
У лютому директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначав, що в Україні може подорожчати окремий вид пального. За його словами, скраплений газ в Україні може зрости в ціні через потребу об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті.
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