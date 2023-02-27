У 2022 році Україна витратила майже 9 млрд дол. на імпорт нафтопродуктів.

Україна в січні-грудні 2022 року витратила на імпорт нафтопродуктів 8,787 млрд дол., що на 56% більше, ніж за 2021 рік.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

На відміну від попередніх років, коли левова частка нафтопродуктів (65%) надходили з Білорусі та Росії, зараз поставки палива в Україну максимально диверсифіковані.

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Так, згідно з даними митниці, більшість нафтопродуктів (68%) Україна закупила з різних джерел, витративши на це майже 6 млрд дол.

Крім цього, найбільші витрати припали на поставки нафтопродуктів з Індії – 1,05 млрд дол. (12%), з Литви – 0,947 млрд дол. (11%) і Болгарії – 0,866 млрд дол. (11%).

У натуральному вираженні за рік в Україну було ввезено 7,3 млн тонн нафтопродуктів, що на 17% менше, ніж роком раніше.

Війна в Україні та ситуація з нафтою

Україна в 2021 році збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 65%, до 5,614 млрд дол.

У натуральному вираженні за 12 місяців в Україну було ввезено 8,79 млн тонн нафтопродуктів, що на 9,5% більше, ніж роком раніше.

Тоді імпорт нафтопродуктів з Білорусі склав 41,8% від усіх витрат на імпорт нафтопродуктів, з Росії - 22%, з Литви – 11,6%.

Станом на 18 січня 2022 року Україна за рік більш ніж у півтора рази збільшила витрати на імпорт нафтопродуктів.

За рік повномасштабної війни окупанти розбомбили понад два десятки українських нафтобаз і фактично зруйнували основні заводи – Кременчуцький нафтопереробний завод і Шебелинський газопереробний завод.

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