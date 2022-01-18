За минулий рік Україна скоротила частку російських нафтопродуктів, але наростила поставки з Білорусі.

Україна в січні-грудні 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів до 5,614 млрд дол., що на 65,1% більше, ніж за 2020 рік.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

Згідно з даними митниці, імпорт нафтопродуктів з Білорусі склав 2,35 млрд дол. (41,8% від усіх витрат на імпорт нафтопродуктів), з Росії - 1,24 млрд дол. (22%), з Литви – 0,654 млрд дол. (11,6%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 1,36 млрд дол.

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Порівнюючи з часткою витрат на нафтопродукти у 2020 році, варто відзначити тенденцію до скорочення витрат на російські нафтопродукти з 36% до 22%, але разом з тим нарощування частки імпорту з Білорусі – з 35,8% до 41,8%. Також істотна зросла частка імпорту з інших країн - у 2,5 раза більше відносно 2020 року.

У натуральному вираженні за 12 місяців в Україну було ввезено 8,79 млн тонн нафтопродуктів, що всього на 9,5% більше, ніж роком раніше.

Імпорт нафтопродуктів:

Україна у 2020 році скоротила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів до 3,396 млрд дол., що на 36% менше, ніж за 2019 рік.

При цьому минулого року було ввезено 8,023 млн тонн нафтопродуктів, що на 4,7% менше, ніж у 2019 році (8,427 млн тонн).

У квітні 2020 року через пандемію коронавірусу вартість нафти марки Brent впала до рекордного значення - нижче 20 дол. за барель. До кінця грудня її вартість зросла до 47 дол. за барель.

Ціни на нафту: