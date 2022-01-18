Україна в січні-грудні 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів до 5,614 млрд дол., що на 65,1% більше, ніж за 2020 рік.
Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.
Згідно з даними митниці, імпорт нафтопродуктів з Білорусі склав 2,35 млрд дол. (41,8% від усіх витрат на імпорт нафтопродуктів), з Росії - 1,24 млрд дол. (22%), з Литви – 0,654 млрд дол. (11,6%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 1,36 млрд дол.
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Порівнюючи з часткою витрат на нафтопродукти у 2020 році, варто відзначити тенденцію до скорочення витрат на російські нафтопродукти з 36% до 22%, але разом з тим нарощування частки імпорту з Білорусі – з 35,8% до 41,8%. Також істотна зросла частка імпорту з інших країн - у 2,5 раза більше відносно 2020 року.
У натуральному вираженні за 12 місяців в Україну було ввезено 8,79 млн тонн нафтопродуктів, що всього на 9,5% більше, ніж роком раніше.
Імпорт нафтопродуктів:
Україна у 2020 році скоротила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів до 3,396 млрд дол., що на 36% менше, ніж за 2019 рік.
При цьому минулого року було ввезено 8,023 млн тонн нафтопродуктів, що на 4,7% менше, ніж у 2019 році (8,427 млн тонн).
У квітні 2020 року через пандемію коронавірусу вартість нафти марки Brent впала до рекордного значення - нижче 20 дол. за барель. До кінця грудня її вартість зросла до 47 дол. за барель.
Ціни на нафту:
- 12 січня 2021 року нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, ціни на WTI виросли 2%.
- Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8:22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).
- Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.
- 4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.
- Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.
- 17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).
- 22 лютого 2021 року Нафта пробила позначку в $62 долари.
- В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.
- За підсумками 2021 року ціна нафти марки Brent за рік зросла на 38,7%, а ціна WTI — на 42,7%.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 6 січня 2022 року до 16:55 за Києвом склала $82,33 (+1,89%).
- 17 січня 2022 року ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.
- 18 січня 2022 року ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися до семирічного максимуму.