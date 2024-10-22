Ілля Ведмеденко

Раніше стало відомо про пошкодження однієї з повітряних ліній, які живлять ЗАЕС.

Спеціалісти змогли відновити роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС та об’єднану енергетичну систему України. Про це повідомляють у Міненерго.

"‎Роботу однієї з ліній живлення Запорізької АЕС, що була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, наразі відновлено"‎, – йдеться у заяві міністра енергетики України Германа Галущенко.

За його словами, наразі Запорізька атомна електростанція знову може отримувати електроенергію за двома лініями живлення. Водночас міністр оцінює ситуацію на ЗАЕС як "загрозливу" через окупацію станції росіянами.

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Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, через систематичні обстріли з боку РФ Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Живлення тоді відбувалось за допомогою лише однієї лінії електропередачі.

У разі повного відключення від зовнішнього живлення на станції стався би блекаут, який створив би загрозу радіаційної небезпеки.

За словами Германа Галущенко, безпечна експлуатація ЗАЕС буде можливою лише тоді, коли контроль над нею буде повернений Україні.

Запорізька АЕС – що треба знати

ЗАЕС знаходиться неподалік від міста Енергодар Запорізької області. Вона є найбільшою в Європі і третьою у світі за сукупною потужністю атомною електростанцією. Запорізька АЕС складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен.

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У березні 2022 року електростанцію захопили російські війська. У вересні цього року Володимир Зеленський окреслив перспективи повернення станції під контроль України.

Втім, ще раніше, у червні директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив УНІАН, що немає ніяких технічних заходів, які б підтверджували розмови про деокупацію ЗАЕС.

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