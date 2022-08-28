На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Болгарія заявила про те, що не має наміру вести переговори про нові контракти з російським "Газпромом".
Таку заяву зробив віце-прем'єр з економічної політики Христо Алексієв, повідомляє прес-служба болгарського уряду.
Європейська комісія підтримує Болгарію в переговорах з новими постачальниками природного газу.
"Це також стосується терміналів зрідженого природного газу, що проходять через Грецію і Туреччину", – повідомили в болгарському уряді та додали, що ці країни висловили готовність підтримати Болгарію.
Віце-прем'єр Алексієв підкреслив, що уряд Болгарії не має наміру вести переговори про нові короткострокові, середньострокові або довгострокові контракти з "Газпромом", а тільки хоче отримати від нього обсяги газу в рамках вже діючого контракту.
Ситуація з газом у Болгарії:
Наприкінці квітня "Газпром" в односторонньому порядку і в порушення контракту припинив поставки газу в Болгарію. Це сталося через відмову країни оплачувати поставки природного газу за новою схемою - в рублях, що не відповідає укладеним раніше контрактам.
У травні 2022 року Болгарія домовилася про постачання газу з США.
У червні Болгарія вислала 70 російських дипломатів і чиновників за підозрою в шпигунстві.
11 серпня в Болгарії почалися протести проти газових договорів з "Газпромом".
23 серпня міністр енергетики Болгарії Росен Христов заявив про те, що Болгарія буде вести переговори про відновлення поставок від "Газпрому".
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