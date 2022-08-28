Європейська комісія підтримує Болгарію в переговорах з новими постачальниками природного газу.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Болгарія заявила про те, що не має наміру вести переговори про нові контракти з російським "Газпромом".

Таку заяву зробив віце-прем'єр з економічної політики Христо Алексієв, повідомляє прес-служба болгарського уряду.

Європейська комісія підтримує Болгарію в переговорах з новими постачальниками природного газу.

Відео дня:

"Це також стосується терміналів зрідженого природного газу, що проходять через Грецію і Туреччину", – повідомили в болгарському уряді та додали, що ці країни висловили готовність підтримати Болгарію.

Віце-прем'єр Алексієв підкреслив, що уряд Болгарії не має наміру вести переговори про нові короткострокові, середньострокові або довгострокові контракти з "Газпромом", а тільки хоче отримати від нього обсяги газу в рамках вже діючого контракту.

Ситуація з газом у Болгарії:

Наприкінці квітня "Газпром" в односторонньому порядку і в порушення контракту припинив поставки газу в Болгарію. Це сталося через відмову країни оплачувати поставки природного газу за новою схемою - в рублях, що не відповідає укладеним раніше контрактам.

У травні 2022 року Болгарія домовилася про постачання газу з США.

У червні Болгарія вислала 70 російських дипломатів і чиновників за підозрою в шпигунстві.

11 серпня в Болгарії почалися протести проти газових договорів з "Газпромом".

23 серпня міністр енергетики Болгарії Росен Христов заявив про те, що Болгарія буде вести переговори про відновлення поставок від "Газпрому".

Вас також можуть зацікавити новини: