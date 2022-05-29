Заявка на постачання газу через Сохранівку була відхилена Україною.

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що його поставки газу в Європу через Україну через точку входу в Суджу становлять 44,1 млн кубометрів порівняно з 43,96 млн кубометрів в суботу.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що заявка на постачання газу через Сохранівку була відхилена Україною.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплаті за російський газ в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейських покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані по європейських компаніях і країнах.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ у рублях. Того ж дня в ЄС підкреслили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

За новим механізмом, європейські компанії будуть продовжувати платити за імпорт газу на відкриті в "Газпромбанку" рахунки в євро або доларах. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім'я компаній. Ця автоматична конвертація не буде залучати Центральний банк Росії, який знаходиться під санкціями ЄС.

12 травня видання Bloomberg повідомило, що ще десять європейських покупців газу відкрили рахунки в "Газпромбанку", що подвоїло загальну кількість клієнтів, які готуються платити за російський газ рублями, як того вимагав президент РФ Володимир Путін.

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