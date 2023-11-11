Ремонтні роботи ведуться в посиленому режимі. На даний момент поставки опалення та гарячої води призупинено.

Фахівці "Київтеплоенерго" розпочали технічні роботи на теплоджерелі, яке забезпечує теплом частину Києва.

Як повідомляє прес-служба КМДА, роботи триватимуть до 06:00 13 листопада. На період ремонтних робіт поставки опалення та гарячої води будуть припинені.

Гарячої води та опалення немає в таких районах:

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Печерський;

Голосіївський;

Солом'янський;

Дніпровський.

"Роботи триватимуть до 06:00 13 листопада. На період ремонтних робіт поставки опалення та гарячої води будуть припинені. Роботи проводять позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

У КМДА додають, що роботи ведуться в посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг.

Сьогоднішня атака на Київ

11 листопада 2023 року Росія атакувала Київську область балістикою. Жителі Києва чули потужні вибухи. Сигнал повітряної тривоги пролунав вже після вибухів.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що протиповітряна оборона працювала поблизу столиці - на Лівому березі, відпрацювавши по балістиці. За його словами, в Києві викликів рятувальників не було. Ніхто не постраждав.

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