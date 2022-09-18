Українці можуть раціонально користуватись побутовими приладами, що дозволить заощаджувати гроші при сплаті електроенергії.

Під час війни українців уже не раз попереджали, що їх чекає важкий опалювальний сезон. Тому важливо заощаджувати електроенергію, яка генерується за допомогою природного газу.

Як розказали у "Київтеплоенерго", українці можуть раціонально користуватись побутовими приладами, що дозволить заощаджувати гроші при сплаті електроенергії.

В компанії зазначили, що існує шість способів ощадливого використання електроенергії, які допоможуть громадянам зекономити не тільки енергію, але й власні гроші:

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Холодильник треба ставити подалі від плити та радіаторів

Через високу температуру збільшується навантаження на компресор, а це призводить до використання більшої кількості електроенергії та до зменшення строку служби приладу.

Експерти нагадують, що відстань від холодильника до стіни має становити не менше 5 см, оскільки неправильне розташування призводить до споживання на 30% більше електроенергії

Пральну машину завантажуйте на дозволений максимум, бо при частковому завантаженні прилад використовує таку саму кількість енергії, як при повному

90% енергії йде на нагрівання води, тому треба правильно обирати температуру прання

В електрочайнику кип'ятіть лише необхідну кількість води та регулярно очищуйте його від накипу

Це дозволить вам підвищити теплопровідність та зменшить споживання електроенергії.

Прасування розпочинайте з тих речей, які потребують нижчої температури, після чого варто додавати температуру та продовжувати прасувати інші речі.

Бойлер необхідно налаштувати на оптимальну температуру, оскільки зависока призведе до збільшення використання енергії та додаткового навантаження на прилад.

Не треба вимикати бойлер із мережі, адже на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля.

Під час приготування їжі на електроплиті треба користуватися посудом з кришкою

Страва приготується швидше, а електроенергії буде спожито менше.

У "Київтеплоенерго" також зазначають, що заощаджувати на електроенергії можна, якщо усі побутові прилади змінити на економні з класом енергоефективності А, А+, А++ або А+++.

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