За словами Андрія Геруса, зараз в українському сховищі більше 14 млрд кубометрів газу.

Громадянам і бізнесу вистачить газу під час опалювального періоду, оскільки цьому сприяє декілька факторів.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус під час інформаційного телемарафону.

"В Україні зараз більше 14 млрд кубометрів запасів газу. Зараз гарна погода, тому відбувається подальше накопичення запасів. Сподіваємося, що погода і надалі нам буде сприяти, і тоді ми зможемо ближче до листопада почати опалювальний сезон і, відповідно, зекономити трошки газу у жовтні", - зазначив він.

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Опалювальний сезон в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів продовжив до 31 травня 2023 року дію постанови, згідно з якою НАК "Нафтогаз України" постачатиме природний газ для виробників теплової енергії за чинним довгостроковим договором за ціною 7,4 грн за кубічний метр.

8 вересня 2022 року Міненерго створило оперативний штаб для проходження опалювального сезону.

20 вересня у Мінсоцполітики розповіли, кому нараховуватимуть субсидії в цьому опалювальному сезоні.

28 вересня в Кабміні оцінили готовність України до опалювального сезону.

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