За даними "Нафтогазу", ще у вересні 2020 року компанія постачала газ лише 2% побутових споживачів України.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" за кілька місяців збільшила свою частку на ринку поставок газу для населення України з 2% до 10%.

Читайте такожУ Міненерго не знають, скільки газу в підземних сховищах-ВітренкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка".

"Нафтогаз" зараз на цьому ринку має приблизно 10%. Ми активно зростаємо і пропонуємо найнижчу ціну, яка зараз навіть нижче граничної ціни, встановленої урядом", - сказав він.

Коболєв зазначив, що ціна газу має визначаться ринком, за умови, що ринок ефективний і конкурентний.

Що цьому передувало

За даними "Нафтогазу", у вересні 2020 року частка компанії на ринку природного газу для побутових споживачів України становила 2%.

1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

У липні Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" була визначена постачальником "останньої надії" в рамках відкриття конкурентного ринку газу для населення протягом трьох років.

У січні 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 гривні за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

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Автор: Бредіхіна Ганна