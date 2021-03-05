Показник перевищив позначку в $69 вперше з січня 2020 року.

Ціна бареля нафти марки Brent з поставками в травні на Лондонській міжконтинентальній біржі (ICE) досягла значення в $69,05 до 16:51 за Києвом.

Про це повідомляє Investing.

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Станом на 18:40 за Києвом ціна Brent становила $69,06.

Показник перевищив позначку в $69 вперше з січня 2020 року. За день нафта подорожчала на $1,82, з моменту закриття торгів - на 3,46%.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки WTI на ICE подорожчали на 3,46%, до $66,04.

Ціни на нафту у 2021 році

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.

Востаннє такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8:22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).

Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.

4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.

Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.

17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).

22 лютого 2021 року Нафта пробила позначку в $62 долари.

В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.

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Автор: Олена Коваленко