У разі холодної зими газ може суттэво зрости в ціні.

Найбільший в світі покупець зрідженого природного газу Jera Co заявив, що цього року існує ризик більшої волатильності ринку і як результат - різкого стрибка цін, оскільки зима може виявитися більш холодною, ніж попередня.

Як заявив голова і глобальний виконавчий директор Jera Co Юкіо Кані, спотові ціни на СПГ впали з рекордно високого рівня в минулому році, через більш теплу, ніж очікувалося, погоду, проте цієї зими ситуація може змінитися, повідомляє Bloomberg.

За словами Кані, цієї зими, коли імпортні потужності в Європі зростають, а попит в Китаї може збільшитися після зняття обмежень на пандемію, ціни можуть знову підскочити, якщо вдарить сувора погода. За словами Кані, у покупців немає можливості "послабити пильність".

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Ситуація з газом в Європі

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Станом на грудень 2022 року Європа змогла зменшити свою залежність від російського газу.

Станом на 19 квітня 2023 року вперше за 10 років запаси газу в сховищах ЄС досягли рекордного рівня. За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, до початку квітня сховища блоку були заповнені на рівні 55,7%, що було найвищим рівнем щонайменше з 2011 року.

25 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що Європейський союз робить свій перший крок у створенні пулу покупців природного газу і об'єднанні їх з продавцями, щоб уникнути стрибків цін, які потрясли енергетичні ринки в минулому році.

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