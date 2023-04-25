Після першого тендеру ЄС планує організувати додаткові спільні закупівлі.

Європейський союз робить свій перший крок у створенні пулу покупців природного газу і об'єднанні їх з продавцями, щоб уникнути стрибків цін, які потрясли енергетичні ринки торік.

Як повідомляє Bloomberg, новий інструмент для спільних закупівель газу, відомий як AggregateEU. Офіційно він відкривається 25 квітня, о 9:00 за брюссельським часом.

Компанії отримають можливість представляти свої прогнози попиту на газ на 12 місяців, починаючи з червня.

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Після того, як дані будуть зібрані та проаналізовані, а потенційні продавці подають свої ставки, обидві сторони можуть бачити кращі матчі та укладати угоди самостійно або через спеціальних агентів. Це очікується після 17 травня.

Після першого тендеру ЄС планує організувати додаткові спільні закупівлі, зобов'язуючи уряди об'єднувати попит на 15% своїх запасів газу, що зберігаються на зиму. Ця мета становить приблизно 13 мільярдів кубометрів цього року, або близько 3% від загального попиту ЄС.

Ситуація з газом в Європі

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Станом на грудень 2022 року Європа змогла зменшити свою залежність від російського газу.

Станом на 19 квітня 2023 року вперше за 10 років запаси газу в сховищах ЄС досягли рекордного рівня.

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, до початку квітня сховища блоку були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року.

Цей рівень також приблизно на 20 процентних пунктів перевищує середній показник за попередні п'ять років, а за останні два тижні він ще більше зріс до 56,5%.

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