Трейдери озираються на Трампа і його кроки щодо Москви.

Ціни на газ у Європі трохи знизилися. Цьому сприяли очікування трейдерів щодо того, наскільки жорстко президент США Дональд Трамп вдарить по російських енергоресурсах, якщо Москва не погодиться на мир з Україною.

Видання Bloomberg пише, що стабільне нарощування запасів "блакитного палива" в регіоні допомогло стримати побоювання з приводу поставок в останні тижні. Хоча Трамп пригрозив запровадити додаткові економічні санкції проти Росії та покупців її енергоресурсів, що може призвести до скорочення світових запасів і посилення конкуренції в Європі, скептицизм з приводу того, як далеко зайде американський лідер, поки стримує зростання цін.

Хоча будь-які дії, пов'язані з Росією, навряд чи матимуть прямий вплив на газовий баланс у Європі, трейдери перебувають у стані готовності до будь-яких загроз глобальним поставкам. Континент поспішає запастися достатньою кількістю газу на зиму і зумів прискорити закачування значною мірою завдяки тому, що попит з боку таких покупців, як Китай, був стриманим.

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Наразі Європа отримує стабільні поставки, причому потоки з Норвегії наближаються до максимальних перед технічним обслуговуванням наприкінці місяця. Поставки скрапленого природного газу також перевищують сезонні середні показники.

Голландські ф'ючерси на найближчий місяць торгувалися зі зниженням на 1,3% за ціною 33,95 євро за мегават-годину.

Українські постачальники опублікували ціни на газ на останній місяць літа. У серпні 2025 року річні - базові - пропозиції залишилися на колишньому рівні, а ось місячні - ринкові - змінилися на 3,5 гривні.

Так, цінники коливаються від 8,46 до 27 грн за кубометр, а ось річні пропозиції залишилися в межах 7,79-9,99 грн за кубометр.

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