Ціни на газ на серпень в Україні змінилися: постачальники опублікували нові тарифи

Місячні пропозиції доходять до 27 гривні за кубометр.

Українські постачальники опублікували ціни на газ в останній місяць літа. В серпні 2025 року річні – базові - пропозиції залишилися на попередньому рівні, а от місячні – ринкові - змінилися.

Видання ГазПравда пише, що місячна ціна знизилася на 3,5 гривні. Так, цінники коливаються від 8,46 до 27 грн за кубометр.

Що стосується річних цін, то вони коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Зазначимо, що саме вони є базовими, тому переводити споживачів із річних на місячні тарифи компанії не мають права.

Відео дня

Враховуючи, що понад 98% побутових споживачів газу, а це більше 12 мільйонів домогосподарств, обслуговуються компанією "Нафтогаз України", то вони платитимуть за "блакитне паливо" 7,96 гривні за кубометр. Цей тариф на газ діє до 30 квітня 2026 року включно.

Слід зазначити, що загалом на ринку присутні дев’ять постачальників, п’ять з яких пропонують і місячні (ринкові), і річні тарифи.

Ціни на газ - останні новини

Міністерство економіки повідомило, що вартість реалізації газу в Україні у червні 2025 року зросла на 11,9% у порівнянні з травнем. "Блакитне паливо" досягло позначки 17354 гривні за 1000 кубометрів.

Що стосується цін на газ у Європі, то 15 липня повідомлялося, що "блакитне паливо" дешевшало, бо трейдери оцінювали погрозу президента США Дональда Трампа застосувати до Росії фінансові санкції, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: