Ціна ф'ючерса на грудень за індексом голландського TTF знову наблизилась до позначки 1000 дол. за тисячу кубометрів.

Спотові ціни на газ у Європі відновили ріст, піднявшись до 81 євро за МВт-год після значного зниження.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

При переведенні на вимір у кубометрах, ціна ф'ючерса на грудень за індексом голландського TTF знову наблизилась до позначки 1000 дол. за тисячу кубометрів.

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Таким чином, після падіння цін на газ наприкінці жовтня майже до 800 доларів за тисячу кубометрів, ціна виросла на 25%.

На ринку знову відбувається зростання цін на фоні того, що керівництво РФ не виконало заявлених планів "Газпрому" по збільшенню закачування газу в європейські сховища, яке до цього обмежувалося.

Ціни на газ в Україні корелюють із європейськими хабами, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Через вкрай високу ціну газові трейдери закуповують мінімальні обсяги ресурсу, що може спровокувати дефіцит блакитного палива для потреб населення і теплокомуненерго.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

29 жовтня спотові ціни на газ у Європі опустились на третину - до 67 євро за МВт-год (800 дол. за куб. м).

Падіння ціни було викликано заявами Росії про готовність збільшити постачання газу до ЄС. Зокрема президент РФ Володимир Путін допустив можливість збільшення "Газпромом" річного обсягу експорту газу до Європи на 15% у порівнянні з 2020 роком.

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Автор: Ганна Бредіхіна