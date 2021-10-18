Виробничі потреби кондитерського підприємства середнього розміру в газі становлять орієнтовно 300-600 тис. м3 газу на місяць.

Через газ, який стрімко зростає в ціні, українські кондитери будуть змушені підіймати ціни на свою продукцію.

Такий прогноз президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, повідомляє Agroportal.

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"Виробничі потреби кондитерського підприємства середнього розміру в газі становлять орієнтовно 300-600 тис.м3 газу на місяць, причому в опалювальний період вони зростають. Отже, кожній компанії щомісяця потрібно буде додатково "знайти" близько 10-20 млн грн тільки через підвищення тарифів на газ",-зазначає Балдинюк.

Через різке зростання вартості газу частка енергоносіїв у собівартості кондитерських виробів збільшилася в середньому з 4% до 12%, і тому вартість кондитерської продукції необхідно буде підвищити десь ще на 8-12%, тоді як зростання цін на кондитерські вироби з початку року вже становить 25-30%.

Також очікується, що зростуть ціни на цукор як на продукт з високою часткою газу в собівартості (якщо минулого року виробники цукру закладали в собівартість 40% витрат на газ, то зараз — вже 70-80%).

Ціни на газ і реакція ЄС:

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Крім того, рекордно високими є і ціни на вугілля. З початку року його вартість зросла вдвічі – до 200 доларів за тонну.

6 жовтня 2021 року ціна газу в Європі злетіла майже до 2 тисяч доларів.

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.

12 жовтня експерти прогнозували, що через газ злетять ціни навіть на дешеві продукти.

Автор: Олена Коваленко