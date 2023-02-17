Цього року ціна газу в Європі впала на 35%.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну європейські ф'ючерси на природний газ вперше за 17 місяців впали нижче 50 євро.

Як повідомляє Bloomberg, орієнтовні ф'ючерси на найближчі місяці впали на 4,8% до 49,5 євро за мегават-годину, до найнижчого внутрішньоденного рівня з 1 вересня 2021 року. Цього року контракт втратив близько 35%, але все ще приблизно вдвічі звичайний рівень для цієї пори року.

Як йдеться в матеріалі, падіння ціни відбулося на тлі відступу найгіршої за останні десятиліття енергетичної кризи в регіоні.

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Ціни впали більш ніж на 80% в порівнянні з серпневим піком, коли скорочення поставок російського газу вдарило по Європі приблизно на 1 трильйон доларів, завдавши удару по економіці регіону і піднявши інфляцію до найвищого рівня за останні десятиліття.

Як зазначається в матеріалі, ціни все ще можуть зрости, якщо до кінця зими триватиме холодна погода або виникнуть перебої з поставками. Конкуренція з Азією за СПГ також може створити ризик зростання.

Ситуація з газом в Європі:

25 серпня 2022 року ціна на газ у Європі сягала рекордної позначки – 316 євро за МВт-год, або 3,3 тис.доларів за тисячу кубометрів. Блакитне паливо дорожчало на тлі повної зупинки поставок газу "Північним потоком" на початку вересня.

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона складе €180 за мегават-годину (МВт/год), очікується, що обмеження набуде чинності в середині лютого 2023 року.

У Кремлі назвали санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм" і пообіцяли відповідні заходи. Однак через тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення поставок в ЄС по газопроводу Ямал-Європа.

Країна-агресор погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі". 27 грудня 2022 року Путін підписав указ про заборону поставок нафти і нафтопродуктів іноземним юрособам і фізособам, якщо в контрактах передбачено введення стелі вартості.

28 грудня 2022 року ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня.

4 січня 2023 року ціна на газ в Європі впала до мінімуму з початку війни в Україні.

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