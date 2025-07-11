Ринок побоюється нових антиросійських санкцій, але домовленості ОПЕК+ про збільшення видобутку стримують зростання цін.

Ціни на нафту в п’ятницю, 11 липня, зросли після зниження за підсумками четверга, оскільки президент США Дональд Трамп заявив, що зробить важливу заяву стосовно Росії, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 19 центів, до 68,83 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила на 24 центи, до 66,81 долара за барель.

"Ціни відіграли частину падіння після того, як президент Трамп заявив, що планує зробити "важливу" заяву щодо Росії в понеділок. Це може змусити ринок нервувати через можливість подальших санкцій проти Росії", - пишуть аналітики ING.

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Видання нагадує, що Трамп висловив розчарування Путіним через відсутність прогресу в досягненні миру і посилення бомбардувань українських міст. До того ж Конгрес США планує розглянути законопроєкт про "пекельні" санкції щодо РФ.

Як зазначають аналітики BMI в щотижневому звіті, зростання цін на "чорне золото" підтримало поліпшення сезонного попиту, а також відновлення нападів хуситів на судна, що прямують через Червоне море.

Водночас, стримує зростання цін домовленість ОПЕК+ про нове збільшення видобутку нафти у серпні на 548 тисяч барелів.

Аналітики ING вважають, що у вересні може відбутися ще одне збільшення видобутку, перш ніж настане пауза.

До того ж ОПЕК знизила свої прогнози світового попиту на нафту в 2026-2029 роках через уповільнення попиту в Китаї, йдеться в опублікованому в четвер звіті "Перспективи світового попиту на нафту в 2025 році".

Світовий попит, на думку аналітиків картелю, ймовірно, складе в середньому 106,3 млн барелів на добу в 2026 році, згідно з прогнозом ОПЕК, у порівнянні з 108 млн барелів на добу, які передбачалися в минулорічному прогнозі. Разом з тим, експерти організації очікують зростання попиту на нафту до 2050 року на 19%.

Ціни на нафту - останнні новини

Котирування нафти марки Brent зросли на 4 центи, до 70,23 долара за барель, тоді як американський нафтовий еталон WTI здешевшав на 1 цент, до 68,37 доларів за барель.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп анонсував ухвалення Конгресом санкційного законопроєкту стосовно РФ, що може сприяти зростанню вартості "чорного золота".

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