Зазначається, що попит на бензин у США минулого тижня зріс на 6%.

Ціни на нафту в четвер, 10 липня, змінилися. Інвестори оцінювали потенційний вплив мит президента США Дональда Трампа на світове економічне зростання, водночас ослаблення долара і зростання попиту на бензин підтримали ціни.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 4 центи до 70,23 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 1 цент до 68,37 долара за барель.

Підтримку цінам на "чорне золото" надає ослаблення долара на азіатських торгах, сказав старший аналітик OANDA Келвін Вонг. Падіння американської валюти призводить до зростання цін на нафту, оскільки робить її дешевшою для власників інших валют.

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Також підтримку цінам надає зростання запасів сирої нафти в США за одночасного зниження запасів бензину і дистилятів минулого тижня, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA). За даними EIA, попит на бензин минулого тижня зріс на 6% до 9,2 млн барелів на добу.

Мита Трампа - останні новини

9 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Бразилії запровадити штрафні мита в розмірі 50% на експорт до США після сварки з Луїсом Інасіу Лула да Сільвою. Він також оголосив про плани запровадити мита на мідь, напівпровідники та фармацевтичні препарати, а його адміністрація надіслала нову партію листів щодо запровадження митних тарифів, зокрема, Філіппінам, Іраку та іншим країнам.

Політики, як і раніше, стурбовані інфляційним тиском з боку мит Трампа. Більш високі процентні ставки роблять запозичення більш дорогими і знижують попит на нафту.

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