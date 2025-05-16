Зростання цін стримують потенційні додаткові постачання нафти з Ірану та країн ОПЕК+.

Ціни на нафту зростають на тлі ослаблення торгової напруженості між США і Китаєм. Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 29 центів - до 64,82 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту сорту West Texas Intermediate підскочили на 27 центрів - до 61,89 долара за діжку.

Водночас, зростання вартості "чорного золота" дещо стримується через можливі додаткові поставки нафти на ринок з боку Ірану та країн ОПЕК+.

"Ентузіазм, викликаний прогресом у відносинах між США та Китаєм, дозволив цінам на нафту відновитися", - сказав Гаррі Чілігірян, керівник групи аналітиків Onyx Capital Group.

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Разом з тим, аналітики зазначають, що прогрес у перемовинах стосовно іранської ядерної програми, а також прискорення країнами ОПЕК+ процесу відмови від квот на видобуток "чорного золота" стримує зростання цін на нього.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США наближаються до ядерної угоди з Іраном, і Тегеран "начебто" погодився на її умови. Однак джерело журналістів, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що ще залишилися питання, які необхідно вирішити.

Як зазначили аналітики ING, ядерна угода дозволить Ірану збільшити видобуток нафти, що поповнить ринок на 400 000 барелів на день.

Попри це, ціни на нафту марки Brent та WTI зросли на цьому тижні приблизно на 1,5%.

Настрої на ринку нафти покращилися після того, як США та Китай, два найбільші споживачі нафти та економіки світу, домовились про 90-денну паузу у торговельній війні, під час якої обидві сторони суттєво скоротять торговельні мита.

Однак аналітики BMI, підрозділу Fitch Solutions, у своєму дослідженні зазначили, що "хоча 90-денний період затишшя залишає двері відкритими для подальшого прогресу у зниженні торговельних бар'єрів з обох сторін, невизначеність щодо довгострокової торговельної політики обмежуватиме потенціал зростання цін".

Ціни на нафту

Ціни на нафту впали приблизно на 2 долари в четвер, 15 травня, у зв’язку з можливою ядерною угодою між США та Іраном, що може призвести до послаблення санкцій стосовно Тегерана та збільшення пропозиції нафти на світовому ринку.

Дешевшає і російська нафта. Вартість російської сировини початку травня впала до дворічного мінімуму у менше ніж 4 тисячі рублів за барель, що призвело до суттєвого скорочення доходів російського бюджету.

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