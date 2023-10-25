Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 12:05 за Києвом становила 88,22 долара за барель.

Грудневі ціни на нафту марки Brent подешевшали на Лондонській біржі ICE Futures на 0,15 дол (0,17%), до 87,92 дол за барель. Днем раніше Brent подешевшала на 1,76 дол (2%), до 88,07 дол за барель.

Як повідомляє Enkorr, грудневі ф'ючерси на WTI в даний час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 0,2 дол (0,24%), до 83,54 дол за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на 1,75 дол (2,1%), до 83,74 дол за барель.

За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 12:05 за Києвом становила 88,22 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 25 жовтня станом на 12:06 за Києвом становила $83,69 за барель.

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Ринок як і раніше стурбований можливістю розростання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС і скорочення поставок нафти з регіону, проте останнім часом такі побоювання дещо ослабли у зв'язку із закликами до Ізраїлю переглянути плани по наземній операції в Секторі Гази.

Крім того, трейдери чекають даних Міненерго США про запаси енергоносіїв в країні.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль і ціни на нафту

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС масований ракетний удар по Ізраїлю. 8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

Військовий ризик почав тиснути на світові нафтові котирування і вже 9 жовтня 2023 року ціни на нафту стрибнули вгору.10 жовтня ціна Brent становила 87,89 долара за барель.

20 жовтня ціни на нафту рвонули вгору. Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 97 центів, або 1,1%, до $93,35 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $90,37 за барель, збільшившись на $1, або 1,1%.

23 жовтня повідомлялося про те, що ситуація в Ізраїлі змінила ціни на нафту. Ціна на нафту еталонної марки Brent становила 91,89 долара за барель. Грудневі ф'ючерси на WTI до цього часу дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $1,2 (1,36%), до $86,88 за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на $0,29 (0,3%) - до $ 88,08 за барель.

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