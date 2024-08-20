В Ізраїлі прийняли пропозицію, яка в теорії може призвести до припинення вогню в секторі Газа.

У вівторок, 20 серпня, ціни на нафту впали до майже найнижчого рівня в 2024 році на тлі надій щодо припинення вогню в Газі, яке може послабити загальну напруженість на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Brent впала на 67 центів, або на 0,86%, до 76,99 доларів за барель. У той же час ф’ючерси на американську West Texas Intermediate, термін дії яких закінчується у вівторок, знизились на 62 центи, або на 0,8%, до 73,75 доларів за барель.

"Ціни, схоже, відчувають певний тиск з боку геополітичних подій на Близькому Сході", – говорить аналітик IG Єп Джун Ронг.

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Нагадаємо, у понеділок американський Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прийняв "перехідну пропозицію" Сполучених Штатів щодо угоди про припинення вогню в секторі Газа.

Також аналітики звертають увагу на стан китайської економіки, який викликає стурбованість.

"Триваюче занепокоєння щодо попиту в Китаї було ключовим фактором, який вплинув на настрої", – вважає представник ING Group Уоррен Паттерсон.

Ціни на нафту – останні новини

Теперішнє падіння цін сталося невдовзі після досить тривалого зростання. У п’ятницю повідомлялось, що на минулому тижні ф’ючерси на нафту Brent подорожчали приблизно на 1,5%, тоді як ф’ючерси на американську West Texas Intermediate зросли приблизно на 1,3%.

Однією з причин цього називали напруженість у відношеннях Ізраїлю та Ірану. Раніше, нагадаємо, Тегеран заявив, що має "‎покарати "‎ Тель-Авів.

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