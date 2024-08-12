На минулому тижні Brent зросла на 3,7%, тоді як WTI продемонструвала зростання на 4,5%.

У понеділок, 12 серпня, ціни на нафту зросли, оскільки побоювання щодо рецесії в США знизились, а геополітична напруженість на Близькому Сході залишилась на високому рівні. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 73 центи, або 0,9%, до 80,39 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 88 центів, або 1,2%, до 77,72 доларів.

"‎Підтримка надходить від кращих, ніж очікувалося, американських даних минулого тижня, які зменшили побоювання щодо рецесії в США"‎, – йдеться у заяві аналітика IG Markets Тоні Сикамора.

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Експерт додав, що зараз тривогу у ринку викликають плани Ірану щодо помсти Ізраїлю за вбивство ним ключових персон в угрупуваннях ХАМАС і Хезболла. "Ринок все ще чекає на відповідь Ірану", – говорить представник ING Уоррен Паттерсон.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани Ірану здійснити атаку на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Нібито її слід чекати 12-13 серпня.

У той же час повідомлялось, що Тегеран може переглянути плани щодо своєї помсти. Це нібито пов’язано з активними намаганнями Адміністрації США уникнути ескалації на Близькому Сході.

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