Барель лютневої нафти WTI торгувався по $83,53 / Ілюстрація REUTERS
Ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.
Про це повідомляє Investing.
Вартість бареля березневої нафти Brent 17 січня до 7:48 за Києвом склала $86,20 (+0,16%).
Барель лютневої нафти WTI торгувався по $83,53 (+0,28%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $86,06 і $83,30 відповідно.
Скриншот index.minfin.com.ua
Скриншот index.minfin.com.ua
Ціни на нафту в 2021 році:
- Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.
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- Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.
- Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.
- Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).
- Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.
- 4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.
- Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.
- 17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).
- 22 лютого 2021 року Нафта пробила позначку в $62 долари.
- В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 6 січня до 16: 55 за Києвом склала $82,33 (+1,89%).