Вартість бареля березневої нафти Brent 17 січня до 7:48 за Києвом склала $86,20.

Ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.

Про це повідомляє Investing.

Вартість бареля березневої нафти Brent 17 січня до 7:48 за Києвом склала $86,20 (+0,16%).

Барель лютневої нафти WTI торгувався по $83,53 (+0,28%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $86,06 і $83,30 відповідно.

Ціни на нафту в 2021 році:

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

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