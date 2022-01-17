Барель лютневої нафти WTI торгувався по $83,53 / Ілюстрація REUTERS

Ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.

Про це повідомляє Investing.

Вартість бареля березневої нафти Brent 17 січня до 7:48 за Києвом склала $86,20 (+0,16%).

Барель лютневої нафти WTI торгувався по $83,53 (+0,28%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $86,06 і $83,30 відповідно.

Скріншот index.minfin.com.ua
Скріншот index.minfin.com.ua

Ціни на нафту в 2021 році:

  • Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

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  • Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.
  • Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.
  • Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.
  • Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).
  • Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.
  • 4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.
  • Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.
  • 17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).
  • 22 лютого 2021 року Нафта пробила позначку в $62 долари.
  • В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.
  • Вартість бареля березневої нафти Brent 6 січня до 16: 55 за Києвом склала $82,33 (+1,89%).